Neben dem Sieg in der Kategorie «Small Business» belegt Appenzeller Gurt in der Gesamtwertung von 170 Onlineshop Platz 3.Zürich - Der Onlineshop appenzeller-gurt.com hat sich am Digital Commerce Award 2020 gegen die ganz Grossen der Branche durchgesetzt. Neben dem Sieg in der Kategorie «Small Business» belegt Appenzeller Gurt in der Gesamtwertung von 170 Onlineshop Platz 3, direkt hinter den E-Commerce Giganten Coop und Digitec Galaxus. In der Laudatio der Jury bestehend aus Detailhandelsexperten...

