Die derzeitigen so genannten Freedom-Abos werden ab nächster Woche durch We-Abos ersetzt. Erstmals bietet Sunrise auf breiter Front Familienrabatte an.Zürich - Sunrise lanciert eine neue Abofamilie und krempelt damit ihr bisheriges Produktportfolio um. Die derzeitigen so genannten Freedom-Abos werden ab nächster Woche durch We-Abos ersetzt. Erstmals bietet Sunrise auf breiter Front Familienrabatte an. Bei Familien und Gemeinschaften sehe Sunrise ein grosses Wachstumspotential, sagte Konzernchef André Krause am Donnerstag bei der Vorstellung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...