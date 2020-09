Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 27 903,54 Punkte nach.New York - Die Enttäuschung über die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung hält an der Wall Street auch am Donnerstag an: Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 27 903,54 Punkte nach. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer anfängliche Gewinne fast gänzlich eingebüsst. Der marktbreite S&P 500 fiel am Donnerstag um 0,86 Prozent auf 3356,27 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...