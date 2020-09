Das US-Außenministerium kündigte am späten Mittwoch an, dass Wirtschaftsstaatssekretär Keith Krach am Samstag zu einer Gedenkfeier für den ehemaligen taiwanesischen Präsidenten Lee Teng-hui nach Taiwan reisen wird. Der Schritt wird von China stark abgelehnt, da die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und China in der Taiwan-Frage weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...