Die Aktienindizes an der Wall Street starteten mit Verlusten in den Donnerstag - Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 handeln im Minus - Energie- und Technologieaktien weisen die schlechteste Performance auf. - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag am Donnerstag tief im Minus, da die Finanzmärkte nach wie vor von Safe-Hafen-Strömen ...

