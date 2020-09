Die ADP-Daten zeigten, dass die Beschäftigung in Kanada im August stark zurückgegangen ist - Der USD/CAD wird im positiven Bereich über 1,3200 gehandelt. - Die Beschäftigung in Kanada ging von Juli bis August um 205.400 zurück, wie die am Donnerstag veröffentlichten monatlichen Daten des ADP-Forschungsinstituts ergaben. Dieses Ergebnis verfehlte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...