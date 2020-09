Am 13. September 2020 verbot das Ministerium für Handel und Industrie Exporte aller Sorten Zwiebeln mit sofortiger Wirkung, um inländische Versorgungsknappheiten einzudämmen. Das wurde in dem neusten Bericht des Auslandslandwirtschaftsdienstes (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) berichtet. Dieser Schritt ist den jüngsten Preisauslösern in dem Inlandmarkt...

