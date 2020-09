Mit dem Zukauf steigt der Portfoliowert bereits jetzt in den Bereich der kürzlich ausgegebenen Zielmarke von 2 Mrd Franken.Zürich - Das Immobilienunternehmen Peach Property erweitert sein Portfolio in Deutschland erneut. Mit dem Zukauf von 4'800 Wohnungen steigt der Portfoliowert bereits jetzt in den Bereich der kürzlich ausgegebenen Zielmarke von 2 Milliarden Franken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit umfasst das Portfolio nun über 23'000 Wohneinheiten. Die Mieteinnahmen sollen durch diesen Zukauf um 26...

