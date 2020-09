FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.09.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 105 (103) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 336 (250) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5450 (4950) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2350 (2050) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7010 (6240) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2555 (2211) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5400 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS NEXT PLC TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2450 (1825) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS SEVERN TRENT TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 2450 (2500) P - RBC CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 950 (975) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RPS GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 80 (45) PENCE - RBC RESUMES PENNON GROUP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1150 PENCE - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 750 (690) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

