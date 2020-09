Das US-Handelsministerium plant, am Freitag um 14:45 Uhr eine Anordnung zu veröffentlichen, die Menschen in den Vereinigten Staaten ab dem 20. September untersagt, TikTok oder WeChat herunterzuladen, berichtete Reuters am Freitag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Beamte. Zusätzliche Punkte "Die USA werden Apple, Google und andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...