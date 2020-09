Die Aktienindizes an der Wall Street bauten die Talfahrt aus, nachdem sie am Donnerstag bereits im Minus geschlossen hatten - Alle wichtigen Sektoren des S&P 500 handeln im negativen Bereich - Energieaktien erleiden trotz der starken Ölpreis-Performance in dieser Woche weiterhin Verluste - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag ...

