Hamburg - Der HSV hat die neue Zweitligasaison mit einem 2:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf eröffnet. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Nürnberg endete 1:1.



In Hamburg traf Simon Terodde erst Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit und legte selbst in der 60. Minute dann noch einmal nach. Düsseldorf zeigte lange Zeit eine schlechte Leistung und kam erst gegen Ende zu vernünftigen Torchancen, die trotz Unterzahl in der Nachspielzeit zu einem durch Matthias Zimmermann verwandelten Treffer führten. Eintausend Zuschauer durften ins Hamburger Stadion und hielten sorgfältig Abstand, in Regensburg waren es sogar dreitausend.

