Den Anbieter von Kassensystemen Vectron System ISIN: DE000A0KEXC7 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 06. September zum Kauf ab 9,80 Euro vorgeschlagen. Sie sehen am Kursverlauf, dass die Aktie seither in der Spitze bis zu 26,02 Prozent gewonnen hat. In unserer Stellungnahme hatten wir unter anderem geschrieben: "Seit April bewegt sich die Aktie in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Aus charttechnischer Sicht könnte bei einem Ausbruch ...

