Die Infarm GmbH, das weltweit am schnellsten wachsende städtische Landwirtschaftsnetzwerk, hat eine Serie C-Finanzierungsrunde in Höhe von 170 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die voraussichtlich mit weiteren Closings 200 Millionen US-Dollar erreichen wird. Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Jörg Zätzsch hat Infarm in allen rechtlichen Aspekten der Finanzierung und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...