Sechs Gewinner können sich über den Deutschen Solarpreis 2020 freuen, der von Eurosolar und der Energieagentur NRW verliehen wird. Unter den Preisträgern ist Professor Volker Quaschning für sein Lebenswerk. Der Deutsche Solarpreis 2020 geht an sechs Gewinner. Am vergangenen Samstag haben Eurosolar und die Energieagentur NRW die Preisträger in Münster prämiert. In seinem Grußwort hob Eurosolar-Präsident Peter Droege hervor, dass die Erneuerbaren im Zusammenspiel mit Speichern und anderen Technologien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...