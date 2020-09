Im Verlauf des Vormittags weitete der Leitindex SMI seine Auftaktverluste aus und hat mittlerweile das komplette Plus der Vorwoche ausradiert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt beginnt die neue Handelswoche mit deutlichen Abgaben. Im Verlauf des Vormittags weitete der Leitindex SMI seine Auftaktverluste aus und hat mittlerweile das komplette Plus der Vorwoche ausradiert. Vor allem schwache Finanztitel erweisen sich als Bremsklotz für den Gesamtmarkt. Laut Händlern sind es vor allem die steigenden Infektionszahlen in Europa...

