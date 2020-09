Deutsche und Schweizer Technologiepartner lassen in der Schweiz die größte Power-to-Gas-Anlage mit mikrobiologischer Methanisierung Europas entstehen. Sie will Ökostrom und CO2 aus der Müll- und Abwasserbehandlung nutzen. Methan für das Gasnetz wollen Unternehmen in der Schweiz mit Biostrom aus der Müllverbrennung und CO2 aus Klärgas erzeugen. Dazu haben der Limmattaler Energieversorger Limeco und das Viessmann Tochterunternehmen Schmack BioEnergie mit der Realisierung einer industriellen Power-to-Gas-Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...