Die Talfahrt an den Aktienmärkten sorgt für Gewinne beim Dollar, der als eine Art Weltreservewährung gilt.Frankfurt - Der Euro ist am Montag deutlich unter Druck geraten und unter 1,18 US-Dollar gefallen. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1787 Dollar und damit deutlich weniger als am Morgen. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0764 etwas tiefer. Derweil steigt der Dollar zu Franken - im Mittagshandel liegt der Kurs bei 0,9132 Franken. Die Talfahrt an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...