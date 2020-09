Enerparc installierte oder entwickelt derzeit die Solarparks mit einer Gesamtleistung von 579 Megawatt im Auftrag der MKM Invest Group in Deutschland, Frankreich und Spanien. Insgesamt ist die Mezzanine-Fazilität durch 94 Photovoltaik-Projekte besichert.Die MKM Invest Group hat im Rahmen einer Privatplatzierung fünf Inhaberschuldverschreibungen emittiert. Insgesamt habe sich der unabhängige Stromerzeuger eine Mezzanine-Fazilität von 106 Millionen Euro für ein Portfolio an geförderten und ungeförderten Photovoltaik-Anlagen sowie Projekten in Deutschland, Frankreich und Spanien mit insgesamt 579 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...