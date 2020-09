Die Anlage in El Paso soll über eine Photovoltaik-Leistung mit 175 Megawatt sowie einem Speichersystem mit 25 Megawatt Leistung bestehen. Die Speicherkapazität reicht aus, um die Stromversorgung für vier Stunden zu sichern und soll gerade in teuren Spitzenlastzeiten zum Einsatz kommen.Juwi Inc. und der Energieversorger Colorado Springs Utilities haben einen Stromabnahmevertrag (PPA) für eines der größten kombinierten Photovoltaik- und Speicherprojekte in dem US-Bundesstaat geschlossen. Es handele sich um einen Solarpark mit 175 Megawatt Leistung in El Paso, der mit einem 25 Megawatt Batteriespeichersystem ...

