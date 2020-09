EUR/USD verliert weiter an Wert und nähert sich der Marke von 1,1750 - Lagarde sagte, dass die EZB die Aufwertung des Euro weiterhin aufmerksam verfolgt - J.Powell von der Fed wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag aussagen - Der Verkaufsdruck rund um die Einheitswährung nimmt nun an Fahrt auf und zieht den EUR/USD zu Wochenbeginn auf neue Tiefststände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...