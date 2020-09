Der USD/TRY klettert am Montag weiter nördlich über die Marke von 7,60 - Die hohe Risikoaversion belastet die EM-Währungen - Die Risiken einer Zahlungsbilanzkrise in der Türkei nehmen weiter zu - Die türkische Lira wertet zu Wochenbeginn gegenüber dem Greenback weiter ab und hebt den USD/TRY auf neue Allzeithochs jenseits der Marke von 7,61 an. ...

