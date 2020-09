Die Photovoltaik-Anlage mit 9,2 Megawatt soll in Unterfranken entstehen. Der erzeugte Solarstrom soll über die sonstige Direktvermarktung verkauft werden. Noch in diesem Jahr ist die Inbetriebnahme des Solarparks geplant.N-Ergie reiht sich in die Reihe von Unternehmen ein, die in Deutschland große Photovoltaik-Anlagen ohne EEG-Förderung realisieren. Der Solarpark mit 9,2 Megawatt soll im unterfränkischen Seinsheim/Wässerndorf entstehen. Der erzeugte Solarstrom werde als Grünstrom mit Herkunftsnachweis über die sogenannte "sonstige Direktvermarktung" verkauft werden, wie das Unternehmen am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...