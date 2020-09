In nur zwei Jahren ist die Zurich Invest AG zu einem wichtigen Anbieter für Immobilienanlagen geworden.Zürich - In nur zwei Jahren ist die Zurich Invest AG zu einem wichtigen Anbieter für Immobilienanlagen geworden. Ihr Fonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» steigt mit der Kapitalerhöhung im September und einem künftigen Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Franken zu den grössten nicht-kotierten Schweizer Immobilienfonds auf. Die Fonds-Liegenschaften befinden sich an attraktiven Lagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...