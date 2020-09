Insgesamt vergab die Regierung in der letzten Runde des Programms Zuschläge für 3,91 Gigawatt an erneuerbaren Erzeugungskapazitäten. Die zur Verfügung gestellten 4 Milliarden Euro wurden dabei nicht einmal ausgeschöpft: Die Förderzusagen summieren sich auf 3,3 Milliarden Euro, davon gehen 2,1 Milliarden Euro an die Photovoltaik.von pv magazine International Das SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)-Programm für Großprojekte im Bereich erneuerbarer Energien ist nach wie vor der Haupttreiber für geplante und vertraglich vereinbarte PV-Anlagen in den Niederlanden. Das niederländische Ministerium ...

