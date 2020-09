Die Erholung an den Aktienmärkten stützte auch den Eurokurs etwas.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Dienstag im weiteren Tagesverlauf anfängliche Verluste gegenüber dem US-Dollar wieder wettgemacht. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1759 Dollar. Sie notierte damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Allerdings war der Euro am Vormittag zwischenzeitlich bis auf 1,1720 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Kurs seit Mitte August.

