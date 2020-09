Ein Projekt der Hochschule Emden/Leer, des Forschungszentrums Jülich, des BVES, Denersol und des VDI will eine Richtlinienlücke bei der Planung und Optimierung dezentraler Stromspeicher schließen und ein Auslegungstool erstellen. Das Projekt läuft bis Mitte 2022.Die Zahl der installierten Photovoltaik-Heimspeicher in Deutschland wächst rasant. Bereits mehr als 200.000 dezentrale Stromspeicher sind in Deutschland verbaut. "Ob zur Erhöhung der Eigenversorgung in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen als auch eigenständig zur Reduktion von Leistungsspitzen: Stromspeicher bieten viel Potenzial zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...