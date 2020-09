Mit Diemers holt sich InCore Bank einen ausgewiesenen Strategieexperten im Bereich Banking und Digital Assets an Bord.Zug - Der Verwaltungsrat von InCore Bank hat Dr. Daniel Diemers zum neuen Mitglied ernannt. Mit Diemers holt sich InCore Bank einen ausgewiesenen Strategieexperten im Bereich Banking und Digital Assets an Bord. Daniel Diemers ist seit über 20 Jahren als Strategieberater tätig und begleitet Finanzunternehmen auf ihrem Weg in die digitale Wirtschaftswelt. Er ist als selbständiger Strategieberater im...

Den vollständigen Artikel lesen ...