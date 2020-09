Am Dienstagmorgen gab es in Großbritannien 4.926 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, so die Daten der britischen Regierung laut Reuters. Dieser Wert folgte dem Anstieg vom Montag um 4.368. Weitere Einzelheiten des Tagesberichts enthüllten, dass es am Dienstag 37 Coronavirus-bedingte Todesfälle gab, der größte eintägige Anstieg seit Mitte Juli. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...