Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich die Dienste des norwegischen Stürmers Alexander Sörloth gesichert. Man habe sich mit Trabzonspor und Crystal Palace auf einen Wechsel des 24-Jährigen geeinigt, teilte der Verein am Dienstagnachmittag mit.



Der norwegische Nationalspieler erhalte bei den Sachsen einen Fünfjahresvertrag bis 2025 sowie die Rückennummer 19. "Mit Alexander Sörloth konnten wir unseren absoluten Wunschspieler für die offene Position im Sturm verpflichten. Er ist ein körperlich sehr präsenter und technisch versierter Spieler, er ist kopfball- und abschlussstark", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche zu dem Transfer. Der Angreifer bringe alle Fähigkeiten mit, die für den Leipziger Fußball wichtig seien. Sörloth gelangen in der abgelaufenen Saison in 49 Pflichtspielen 33 Tore und elf Vorlagen für Trabzonspor.

