Die wichtigsten Indizes an der Wall Street verzeichnen am Dienstag leichte Gewinne - Der S&P 500 Consumer Discretionary Index gewinnt mehr als 1% - Die Anleger warten auf die Aussage des FOMC-Vorsitzenden Powell und des Finanzministers Mnuchin - Nach den starken Einbrüchen vom Montag eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...