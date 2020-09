Der SMI legt am Dienstag 0,23 Prozent auf 10'355,57 Punkte zu.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Dienstag nach dem Rutsch vom Vortag eine leichte Erholung gezeigt. Die Anleger blieben aber in Deckung: Ein schwacher Tag mache noch keinen Bärenmarkt, meinte ein Marktanalyst mit Blick auf die weiterhin hohen Indexstände. Dennoch häuften sich derzeit die negativen Signale. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen mache den...

Den vollständigen Artikel lesen ...