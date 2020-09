In Niederbayern entsteht der Solarpark mit acht Megawatt Leistung. Der erzeugte Solarstrom soll an der Börse frei vermarktet werden und einen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele der Stadt beitragen.Nachdem der PPA-Markt in Europa einige Zeit unter den Folgen der Corona-Pandemie litt, scheint er nun wieder in Schwung zu kommen. In diesen Tagen wird vermehrt mit dem Bau von großen Photovoltaik-Anlagen außerhalb der EEG-Förderung begonnen. Am vergangenen Freitag war so der Spatenstich für den ersten förderfreien Solarpark der Stadtwerke Düsseldorf. Das 8 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerk soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...