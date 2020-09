"Wir gehen davon aus, dass sich der Ausblick für die Schweizer Wirtschaft seit der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB verbessert hat und dies von ihr auch so reflektiert werden wird."Wir gehen davon aus, dass sich der Ausblick für die Schweizer Wirtschaft seit der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB verbessert hat und dies von ihr auch so reflektiert werden wird. Wir sind der Ansicht, dass die SNB den Schweizer Franken weiterhin als hoch bewertet sieht und mit Interventionen am Devisenmarkt aktiv bleibt. Seit den Höchstwerten im ersten Quartal 2020 haben sich diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...