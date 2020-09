Die Details der Corona-Finanzhilfe für "vergessene Branchen" und Selbstständigerwerbende sind geregelt. Damit ist das vieldiskutierte Covid-19-Gesetz auf der Zielgeraden.Bern - Die Details der Corona-Finanzhilfe für "vergessene Branchen" und Selbstständigerwerbende sind geregelt. Der Nationalrat hat am Mittwoch dem Vorschlag der Einigungskonferenz deutlich zugestimmt. Damit ist das vieldiskutierte Covid-19-Gesetz auf der Zielgeraden. Bei der Vorlage handelt sich um ein dringliches Bundesgesetz, das am Samstag in Kraft treten soll und in weiten Teilen Ende 2021...

Den vollständigen Artikel lesen ...