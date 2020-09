Der EUR/JPY scheint in der Mitte der 122 auf eine solide Unterstützung gestoßen zu sein - Weiter südlich liegt der 100-Tage-SMA bei 122,27 - Der EUR/JPY gewinnt wieder etwas an Boden, nachdem er in dieser Woche im Bereich von 122,50, den niedrigsten Stand seit Mitte Juli erreicht hatte. Die bearish Aussichten scheinen nach wie vor intakt zu sein, ...

