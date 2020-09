Die Technik hinter Kryptowährungen wie Bitcoin & Co hat das Zeug dazu, die digitale Welt auf den Kopf zu stellen. Schon jetzt eröffnet die Blockchain mittelständischen Unternehmen konkrete Anwendungsbereiche. KMU sollten die neue Technologie daher genau im Auge behalten, um den Anschluss nicht zu verpassen.Die Blockchain gilt als einer der größten Trends der kommenden Jahre. Dabei ist die Technik hinter dem Hype gar nicht so neu: Entstanden ist die Idee bereits 2008. Deutlich Fahrt aufnehmen konnte das Thema aber erst so wirklich durch die Bitcoin-Hysterie der vergangenen Jahre, schließlich ist die Kryptowährung ohne Blockchain gar nicht zu denken. Mittlerweile ist die Block-Technik aber aus dem Schatten der Kryptowährungen herausgetreten ...

