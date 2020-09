Die Standardwerte an der Wall Street haben zur Wochenmitte an ihre Vortageserholung angeknüpft.New York - Die Standardwerte an der Wall Street haben zur Wochenmitte an ihre Vortageserholung angeknüpft. Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 verleiht den Aktien wieder Unterstützung, nachdem stark steigende Infektionszahlen die Börsen zum Wochenbeginn schwer belastet hatten. An der Technologiebörse Nasdaq hingegen dominieren die Verluste. Der Dow Jones Industrial...

Den vollständigen Artikel lesen ...