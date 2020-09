Der EUR/USD verlor weiter an Boden und er fiel auf den Wert von 1,1670 - Die nächste bedeutende Unterstützung befindet sich mit den März Hochs in der Nähe der 1,1500 - Nachdem der EUR/USD bei 1,1670 neue 2-Monatstiefststände erreicht hatte, ist es ihm gelungen, wieder in den Bereich um 1,1700 zurückzukehren. Während weitere Retracements weiterhin ...

