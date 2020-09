Am Mittwochmorgen gab es in Großbritannien 6.178 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, so die Daten der britischen Regierung laut Reuters. Dieser Wert markierte den größten täglichen Anstieg seit Mai und folgte dem Anstieg vom Dienstag um 4.926. Weitere Einzelheiten des Tagesberichts enthüllten, dass es am Mittwoch 37 Coronavirus-bedingte Todesfälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...