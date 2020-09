Laut der jüngsten Umfrage der Unternehmensberatung KPMG hat die Coronavirus-Pandemie bisher erhebliche negative Auswirkungen auf den neuseeländischen Bankensektor gehabt, aber das Schlimmste steht noch bevor. Die wichtigsten Ergebnisse "Die Banken müssen mehr darüber nachdenken, wie sie in einer Zeit, in der viele Menschen in finanziellen Schwierigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...