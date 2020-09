FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.09.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 500 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES RENISHAW WITH 'BUY' - TARGET 5700 PENCE - CITIGROUP CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 290 (335) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1610 (1580) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TUI PRICE TARGET TO 2.40 (1.70) EUR - 'SELL' - INVESTEC RAISES MEGGITT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 350 (260) PENCE - JEFFERIES CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 880 (1010) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 28.60 (35) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 950 (850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 250 (225) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CENTRICA TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 60 (75) PENCE - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1730 (1685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 275 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES ANTOFAGASTA TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - PT 1030 (760) PENCE - RBC RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2500 (1350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' ('HOLD') - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2100 (1650) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de