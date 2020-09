Im Auftrag des bisherigen Mieters Takeda Pharmaceuticals International AG sucht die SPG Intercity Zurich AG Nachmieter für Büroflächen an der Dammstrasse 23 in Zug.Zürich - Im Auftrag des bisherigen Mieters Takeda Pharmaceuticals International AG sucht die SPG Intercity Zurich AG Nachmieter für Büroflächen an der Dammstrasse 23 in Zug. Vier der insgesamt fünf Stockwerke konnten nun bereits vermietet werden. Die Liegenschaft gehört zu der aus acht Gebäuden bestehenden Geschäftsüberbauung «Opus» in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zug. Der bisherige Mieter...

Den vollständigen Artikel lesen ...