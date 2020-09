Der Euro und der Franken leiden unter der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen auf dem "Alten Kontinent" und der Sorge vor erneuten Lockdown-Massnahmen.Frankfurt - Der Abwärtstrend beim Euro hält an. Am Donnerstag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1627 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Monaten. Aktuell geht er zu 1,1641 Dollar um, im frühen Handel hatte er höher bei 1,1680 Dollar notiert. Auch zum Franken gewann der Dollar an Terrain und stieg bis auf 0,9277 Franken, während der Euro auf die Marke von 1...

