In den Regionen Guayas und Los Ríos in Ecuador, sind die Bananenerträge von der Asche von dem Vulkan Sangay am meisten betroffen, was mehr als 55.000 ha insgesamt sind. Aber die Gegenden Baba, El Tirunfo, Milagro, Vinces, Pimocha und Puebloviejo haben die höchsten Zahlen mit betroffenen Fällen, so erste Daten von der Regierung, wie Acorbanec berichtet. Bildquelle:...

