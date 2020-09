Die Fraktion der Linken hatte den Antrag in das Landesparlament eingebracht. Nach dem Vorbild von Baden-Württemberg hätte eine Pflicht für Photovoltaik-Anlagen auf neuen Nichtwohngebäuden und Parkplätzen eingeführt werden sollen.In Mecklenburg-Vorpommern wird es keine Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf neuen Nichtwohngebäuden und Parkplätzen geben. Die Fraktionen von CDU, SPD und AfD haben jetzt einen entsprechenden Antrag der Linken abgelehnt. Die Grünen sind nicht im Landtag vertreten. Die Linke hatte sich in ihrem Antrag an der Solarpflicht Baden-Württembergs orientiert. ...

