Marina Cvetkovic wird sowohl von New York City als auch von Zürich aus tätig sein.Zürich - Nicole Heimann & Partners AG gibt den Eintritt von Marina Cvetkovic als Senior Partnerin in das Unternehmen bekannt. "Wir fühlen uns geehrt, dass Marina Cvetkovic das Angebot angenommen hat, unserer Organisation beizutreten: Mit ihrer globalen Expertise in der Zusammenarbeit mit Führungsteams und Verwaltungsräten bringt sie für unsere Kunden und unser Team einen enormen Mehrwert.

Den vollständigen Artikel lesen ...