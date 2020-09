Die erneuerbaren Energien haben in den ersten neun Monaten 48 Prozent des inländischen Strombedarfs gedeckt. Das geht aus Daten des BDEW und des ZSW hervor. Der Anteil der Photovoltaik an der Erzeugung erreichte gut elf Prozent. Deutscher Strom ist mittlerweile fast zur Hälfte grün. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Demnach war in den ersten drei Quartalen ...

