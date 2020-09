Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Donnerstag um 9K Kontrakte gesunken ist. Das Volumen folgte diesem Beispiel, da es um 138,2K Kontrakte fiel. Erdgas könnte 200-Tage-SMA von 1,93 $/MMBtu testen Die Preise für Erdgas erreichten am Donnerstag die Mehrtageshochs über 2,30 $/MMBtu. Die positive ...

