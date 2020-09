Frankfurt/Main - Der DAX ist am Freitagmittag nach einem verhaltenen Start kräftig ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.410 Punkten berechnet und damit 1,5 Prozent unter Vortagesschluss.



Einzig die Energieversorger Eon und RWE waren am Mittag noch im grünen Bereich. Für Infineon und MTU ging es hingegen mit über drei Prozent Abschlag am kräftigsten bergab. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 23.204,62 Punkten geschlossen (+0,51 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer.



Ein Euro kostete 1,1646 US-Dollar (-0,22 Prozent).

